Президент УЕФА: Флорентино Перес мечтает о Суперлиге уже 30 лет

Президент УЕФА Александер Чеферин раскритиковал президента "Реала" Флорентина Переса за интерес к созданию Суперлиги, обвинив его в недальновидности.

"Мы смогли провести более 1200 матчей в эти сложные времена без происшествий. Надеемся, что на финале Лиги чемпионов в Стамбуле будут полные трибуны.

Суперлига? Это уже 30 лет является мечтой Флорентино Переса. Два главных кандидата на пост президента "Барселоны" публично отказались от этой идеи, как и "Бавария", "Ювентус" и английские клубы. Он смотрит на футбол только сегодня, может быть, завтра, но не думает о будущем.

В любом случае формат останется прежним до 2024 года. Кроме того, права на показ турнира уже проданы.

Мы не будем проводить матчи в выходные, чтобы сохранить ценность национальных лиг. Но мы хотим создать немного другую, более интересную систему, которая включает в себя абсолютно все. Мечта сыграть в Лиге чемпионов будет такой же особенной, как и сейчас", – сказал Чеферин AS.