Реал готов заплатить 20 млн евро за вингера Гремио

Игрок "Гремио" Пепе Косса может сменить команду.

По информации SporTV, "Реал" интересуется футболистом и может предложить за него до 20 миллионов евро.

Отмечается, что на этой неделе представитель королевского клуба следил за игрой 23-летнего вингера.

Вице-президент "Гремио" Пауло Луз при этом отметил, что клуб не получал никаких предложений по нападающему, а про интерес "Реала" он и вовсе ничего не слышал.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются Севилья" и "Порту".