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Реал готов заплатить 20 млн евро за вингера Гремио
Пепе Косса может перебраться в Мадрид
Игрок "Гремио" Пепе Косса может сменить команду.
По информации SporTV, "Реал" интересуется футболистом и может предложить за него до 20 миллионов евро.
Отмечается, что на этой неделе представитель королевского клуба следил за игрой 23-летнего вингера.
Вице-президент "Гремио" Пауло Луз при этом отметил, что клуб не получал никаких предложений по нападающему, а про интерес "Реала" он и вовсе ничего не слышал.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуются Севилья" и "Порту".
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