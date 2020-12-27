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Реал готов заплатить 20 млн евро за вингера Гремио

Испания
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Пепе Косса может перебраться в Мадрид

Реал готов заплатить 20 млн евро за вингера Гремио
Новина українською

Игрок "Гремио" Пепе Косса может сменить команду.

По информации SporTV, "Реал" интересуется футболистом и может предложить за него до 20 миллионов евро.

Отмечается, что на этой неделе представитель королевского клуба следил за игрой 23-летнего вингера.

Вице-президент "Гремио" Пауло Луз при этом отметил, что клуб не получал никаких предложений по нападающему, а про интерес "Реала" он и вовсе ничего не слышал.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуются Севилья" и "Порту".

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В статье: Реал (Мадрид) Гремио (Порту-Алегри)
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