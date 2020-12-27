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Барселона надеется избавиться от Коутиньо в январе
Бразильца будет нелегко пристроить
"Барселона" планирует избавиться от Филиппе Коутиньо в ближайшее трансферное окно, сообщает El Confidencial.
В настоящий момент каталонцы испытывают серьезные финансовые проблемы, поэтому клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость.
Отметим, что клуб планирует продать Коутиньо ещё до выборов нового президента, которые намечены на 24 января.
Временный президент клуба Карлес Тускетс уже инициировал переговоры с потенциальными покупателями, хотя никто пока не проявил реально интереса к бразильскому плеймейкеру.
Напомним, Коутиньо перебрался в "Барселону" за 120 млн евро + 40 млн бонусов.
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