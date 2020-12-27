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Барселона надеется избавиться от Коутиньо в январе

Испания
(1 голосов)

Бразильца будет нелегко пристроить

Барселона надеется избавиться от Коутиньо в январе
Новина українською

"Барселона" планирует избавиться от Филиппе Коутиньо в ближайшее трансферное окно, сообщает El Confidencial.

В настоящий момент каталонцы испытывают серьезные финансовые проблемы, поэтому клуб надеется разгрузить зарплатную ведомость.

Отметим, что клуб планирует продать Коутиньо ещё до выборов нового президента, которые намечены на 24 января.

Временный президент клуба Карлес Тускетс уже инициировал переговоры с потенциальными покупателями, хотя никто пока не проявил реально интереса к бразильскому плеймейкеру.

Напомним, Коутиньо перебрался в "Барселону" за 120 млн евро + 40 млн бонусов.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 13:53
Поматросили...и бросили....
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0
0
Dr. House (Подолье)
27.12.2020 в 13:28
Эта информация не соответствует действительности!!! Это не Великая Барселона испытывает серьёзные финансовые проблемы, а наоборот!!! Это серьёзные финансовые проблемы испытывают Барселону!!!
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.12.2020 в 13:21
В лес вывезут что ли?)))
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+2
-1


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