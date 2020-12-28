Месси: Барселона находится в ужасном состоянии, денег нет, вернуться на прежний уровень будет очень сложно

В интервью La Sexta Лионель Месси вновь рассказал о том, почему он летом хотел покинуть “Барселону”, и оценил нынешнее состояние клуба.

“Я говорил Бартомеу на протяжении шести месяцев, что хочу уйти и просил его помочь мне в этом, но он все время отвечал отказом. В итоге мне пришлось отправить бурофакс, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Я бы сделал это снова. Я благодарен клубу, я люблю город, люблю Барселону, но я чувствовал, что нуждаюсь в изменениях, цикл был завершен”.

“Я знал, что это будет переходной сезон, а я хочу снова бороться за победу в Лиге чемпионов и национальном первенстве”.

“Президент не хотел меня отпускать и стал сливать информацию в прессу, чтобы я выглядел в роли злодея. Потом случилось то, что случилось. Я уверен, что поступил правильно”.

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“Он (Бартомеу) постоянно врал. Не хочу переходить на личное, но я могу вас уверить в том, что он врал годами”.

“Клуб находится в ужасном финансовом состоянии. Очень сложно будет вернуться на прежний уровень. Новому президенту будет очень непросто. Подписать игроков будет очень сложно. Денег на хороших игроков нет. Вернуть Неймара будет очень дорого”, – сказал Месси.