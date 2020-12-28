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Диего Коста просит Атлетико расторгнуть с ним контракт
Три года назад форвард был подписан за 60 млн евро
Нападающий Диего Коста просит мадридский “Атлетико” предоставить ему статус свободного агента уже в январе.
Marca указывает, что 32-летний форвард пытается согласовать с “Атлетико” разрыв контракт по личным причинам.
В сезоне 20/21 Диего Коста из-за различных проблем сыграл всего семь матчей, из них два в старте, и забил два гола. Контракт Косты с “Атлетико” истекал ближайшим летом. Три года назад мадридский клуб заплатил “Челси” за трансфер футболиста 60 млн евро.
Как уточняет Marca, если Коста покинет клуб зимой, “Атлетико” выйдет на трансферный рынок в поисках нового нападающего, так как Луис Суарес останется единственным номинальным форвардом в команде.
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