Диего Коста просит Атлетико расторгнуть с ним контракт

Нападающий Диего Коста просит мадридский “Атлетико” предоставить ему статус свободного агента уже в январе.

Marca указывает, что 32-летний форвард пытается согласовать с “Атлетико” разрыв контракт по личным причинам.

В сезоне 20/21 Диего Коста из-за различных проблем сыграл всего семь матчей, из них два в старте, и забил два гола. Контракт Косты с “Атлетико” истекал ближайшим летом. Три года назад мадридский клуб заплатил “Челси” за трансфер футболиста 60 млн евро.

Как уточняет Marca, если Коста покинет клуб зимой, “Атлетико” выйдет на трансферный рынок в поисках нового нападающего, так как Луис Суарес останется единственным номинальным форвардом в команде.