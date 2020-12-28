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Месси: Ситуация с Суаресом для меня была полным безумием
Месси, Суарес и Неймар продолжают общаться в собственном чате
Лионель Месси рассказал о своих взаимоотношениях с нынешними и бывшими игроками “Барселоны”, а также оценил работу Рональда Кумана.
“Мы обсуждали с Неймаром жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов, – рассказывает Месси в интервью La Sexta. – Мы не хотели играть друг против друга. В ПСЖ не хотели играть против “Барсы”, хотя мы сейчас не в лучшей форме. Это будет равный матч”.
“Почему Неймар хотел бы снова играть со мной в одной команде? Лучше спросите это у него. У нас с Неймаром и Суаресом есть общий чат на троих в WhatsApp, мы общаемся время от времени вместе”.
"С Суаресом я общаюсь каждый день. Для меня ситуация с его уходом была полным безумием. Он ушел бесплатно, ему заплатили оставшиеся деньги за контракту, и он перешел в команду, которая борется с нами за одинаковые трофеи”.
“Гризманн? У нас нормальные отношения, иногда мы вместе пьем мате”.
“Гвардиола? Я не помню, когда в последний раз с ним разговаривал, но мы поддерживаем связь. Для меня Пеп Гвардиола и Луис Энрике были лучшими тренерами”.
“Куман проделывает хорошую работу. Понемногу мы прибавляем”, – сказал Месси.
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