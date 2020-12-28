  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси поставил Роналду на один уровень с легендами спорта
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси поставил Роналду на один уровень с легендами спорта

Испания
(1 голосов)

Лионель признает величие Криштиану

Месси поставил Роналду на один уровень с легендами спорта
Новина українською

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился своим мнением о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"В мире есть много выдающихся спортсменов: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс. В каждом виде спорта есть тот, кто старается быть лучше и заслуживает уважение своей работой. Криштиану выделяется в футболе. Есть много тех, кто всегда показывает свою лучшую игру", - цитирует Месси Goal.

Напомним, что вчера, 27 декабря, Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer Awards. 35-ти летний футболист на клубном уровне пять раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Англии и по два раза – Испании и Италии. За сборную выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций. Также пять раз становился обладателем "Золотого мяча".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...