Месси поставил Роналду на один уровень с легендами спорта

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился своим мнением о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"В мире есть много выдающихся спортсменов: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс. В каждом виде спорта есть тот, кто старается быть лучше и заслуживает уважение своей работой. Криштиану выделяется в футболе. Есть много тех, кто всегда показывает свою лучшую игру", - цитирует Месси Goal.

Напомним, что вчера, 27 декабря, Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer Awards. 35-ти летний футболист на клубном уровне пять раз побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Англии и по два раза – Испании и Италии. За сборную выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций. Также пять раз становился обладателем "Золотого мяча".