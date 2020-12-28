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Дембеле надеется сыграть против Эйбара
Француз восстановился после своей очередной травмы
Сегодня “Барселона” провела подготовительную тренировку перед завтрашним матчем Ла Лиги против “Эйбара”.
На тренировке присутствовали все футболисты, за исключением травмированных Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати и Лионеля Месси, которому
Близок к возвращению Усман Дембеле. Mundo Deportivo сообщает, что французский вингер надеется попасть в заявку на матч против “Эйбара”. Дембеле пропустил последние четыре тура Ла Лиги из-за травмы подколенного сухожилия.
Матч “Барселона” – “Эйбар” состоится во вторник, в 20:15 по киевскому времени.
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