Дембеле надеется сыграть против Эйбара

Сегодня “Барселона” провела подготовительную тренировку перед завтрашним матчем Ла Лиги против “Эйбара”.

На тренировке присутствовали все футболисты, за исключением травмированных Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати и Лионеля Месси, которому был предоставлен дополнительный отпуск . Впервые с основной группой тренировался один из самых талантливых игроков академии “Барселоны” Илаиш Мориба.

Близок к возвращению Усман Дембеле. Mundo Deportivo сообщает, что французский вингер надеется попасть в заявку на матч против “Эйбара”. Дембеле пропустил последние четыре тура Ла Лиги из-за травмы подколенного сухожилия.

Матч “Барселона” – “Эйбар” состоится во вторник, в 20:15 по киевскому времени.