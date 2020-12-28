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Дембеле надеется сыграть против Эйбара

Испания
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Француз восстановился после своей очередной травмы

Дембеле надеется сыграть против Эйбара
UA-Футбол
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Сегодня “Барселона” провела подготовительную тренировку перед завтрашним матчем Ла Лиги против “Эйбара”.

На тренировке присутствовали все футболисты, за исключением травмированных Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати и Лионеля Месси, которому был предоставлен дополнительный отпуск. Впервые с основной группой тренировался один из самых талантливых игроков академии “Барселоны” Илаиш Мориба.

Близок к возвращению Усман Дембеле. Mundo Deportivo сообщает, что французский вингер надеется попасть в заявку на матч против “Эйбара”. Дембеле пропустил последние четыре тура Ла Лиги из-за травмы подколенного сухожилия.

Матч “Барселона” – “Эйбар” состоится во вторник, в 20:15 по киевскому времени.

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В статье: Барселона Ла Лига Усман Дембеле
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