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Месси пропустит матч с Эйбаром

Испания
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Об этом рассказал главный тренер

Месси пропустит матч с Эйбаром
Новина українською

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси пропустит матч 16-го тура испанской Примеры с "Эйбаром", который состоится завтра, 29 декабря. Об этом рассказал главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман.

"У него был дискомфорт в лодыжке, поэтому он не мог тренироваться, завтра его не будет. Он вернётся к тренировкам позже. Если он отдохнёт в течение недели, ему станет лучше", — цитирует Кумана Marca.

Месси защищает цвета "Барселоны" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми аргентинец к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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