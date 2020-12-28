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Атлетико интересуется защитником Челси
Симеоне нашел усиление в составе лондонцев
Защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо может в зимнее трансферное окно вернуться на родину, в Испанию.
Как сообщает The Independent, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован мадридский "Атлетико". В настоящее время "матрасники" ведут переговоры с синими об аренде Маркоса.
Ранее появлялась информация, что Алонсо может перейти в "Интер". Главным тренером "нерадзурри" является Антонио Конте, с которым испанец хорошо знаком по работе в "Челси".
Алонсо не выходил на поле в составе "Челси" с конца сентября этого года, когда он выразил недовольство заменой в перерыве матча 3-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Бромвич Альбион" (3:3). Всего на счету Маркоса 3 встречи в чемпионате в нынешнем сезоне.
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