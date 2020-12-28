  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико интересуется защитником Челси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико интересуется защитником Челси

Испания
(1 голосов)

Симеоне нашел усиление в составе лондонцев

Атлетико интересуется защитником Челси
Новина українською

Защитник лондонского "Челси" Маркос Алонсо может в зимнее трансферное окно вернуться на родину, в Испанию.

Как сообщает The Independent, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован мадридский "Атлетико". В настоящее время "матрасники" ведут переговоры с синими об аренде Маркоса.

Ранее появлялась информация, что Алонсо может перейти в "Интер". Главным тренером "нерадзурри" является Антонио Конте, с которым испанец хорошо знаком по работе в "Челси".

Алонсо не выходил на поле в составе "Челси" с конца сентября этого года, когда он выразил недовольство заменой в перерыве матча 3-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Бромвич Альбион" (3:3). Всего на счету Маркоса 3 встречи в чемпионате в нынешнем сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Маркос Алонсо Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...