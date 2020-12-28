  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Все серьезно. Диего Коста пропустил тренировку Атлетико, так как хочет быстрее покинуть команду
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все серьезно. Диего Коста пропустил тренировку Атлетико, так как хочет быстрее покинуть команду

Испания
(1 голосов)

Идут переговоры о досрочном расторжении контракта

Все серьезно. Диего Коста пропустил тренировку Атлетико, так как хочет быстрее покинуть команду
UA-Футбол
Новина українською

С большой долей вероятности можно говорить, что Диего Коста покинет мадридский "Атлетико" уже в ближайшее время. Об этом передают ряд испанских СМИ.

Читайте такжеДиего Коста просит Атлетико расторгнуть с ним контракт

Более того, появилась информация, что испанский форвард пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Он надеется, что клуб пойдет на досрочное расторжение контракта.

Сообщается, что такое решение футболиста вызвано личными причинами. Его текущий контракт заканчивается летом 2021-го.

В этом сезоне Коста отыграл семь матчей и забил два гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Коста
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...