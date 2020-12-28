Испания
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Все серьезно. Диего Коста пропустил тренировку Атлетико, так как хочет быстрее покинуть команду
Идут переговоры о досрочном расторжении контракта
С большой долей вероятности можно говорить, что Диего Коста покинет мадридский "Атлетико" уже в ближайшее время. Об этом передают ряд испанских СМИ.
Более того, появилась информация, что испанский форвард пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Он надеется, что клуб пойдет на досрочное расторжение контракта.
Сообщается, что такое решение футболиста вызвано личными причинами. Его текущий контракт заканчивается летом 2021-го.
В этом сезоне Коста отыграл семь матчей и забил два гола.
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