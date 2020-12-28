Лапорта: Месси - способ получения дохода с Барселоны

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил, каким видит будущее сине-гранатового клуба.

"Мы сфокусированы на максимально возможном количестве новичков. Наша мораль - побеждать, этим мы и завоевываем голоса", - цитирует функционера Marca со ссылкой на YouTube-канал Дани Сенабре.

"Наша мотивация - вернуть в клуб улыбки и успех. Я не допущу, чтобы "Барселона" стала закрытым акционерным обществом. Она должна оставаться в руках у "сосьос". Месси? Он крайне ценный актив клуба. Его наличие - важный способ получения прибыли".

Также Лапорта прокомментировал скандальный баннер со своим изображением, который повесил неподалеку от "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

"Баннер говорит: мы хотим снова забить вам шесть голов. Для этого нужно иметь смелость, опыт и хорошо подготовиться. Я хочу оживить это соперничество со всем уважением к "Реалу". Для этого нам придется повернуть вспять экономическую ситуацию в клубе".

Напомним, выборы президента "Барселоны" пройдут 24 января. Лапорта, который уже возглавлял "Кулес" в 2003-10 годах, считается фаворитом гонки.