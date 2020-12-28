Испанская федерация решила не наказывать Кумана за критику судей

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) не накажет тренера "Барселоны" Рональда Кумана за критику судейства после Эль Класико, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на свои источники в организации.

Куман тогда заявил: "Я попросил рефери объяснить мне принцип использования ВАР в Испании. За пять туров ВАР всегда использовали только против "Барсы". Он не увидел пенальти на Месси в Севилье, не увидел две красные карточки в "Хетафе"… Я спросил, почему ВАР всегда только против нас?"

В RFEF решили, что комментарий Кумана адресован не конкретным судьям, а ВАР как системе, поэтому не будет ни дисквалификаций, ни штрафов.

В то же время бывший директор "Барсы", а ныне кандидат в ее президенты Хави Вильяхоана за свои посты в твиттере после Эль Класико схлопотал 1803 евро штрафа.