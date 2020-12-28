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Бэйл срывает большие трансферные планы Реала - AS

Испания
(1 голосов)

Не заиграл в "Тоттенхэме"

Бэйл срывает большие трансферные планы Реала - AS
Новина українською

В "Реале" очень расстроены проблемами Гарета Бэйла в "Тоттенхэме", пишет AS.

Прошлым летом "Шпоры" арендовали 31-летнего игрока на сезон, и тогда эта сделка многими рассматривалась как высококлассное усиление для команды Жозе Моуриньо. Но на практике Бэйл даже не проходит в основной состав.

В текущем сезоне он долго лечился и выходит преимущественно во второстепенных турнирах, вроде Лиги Европы и Кубка лиги. На данный момент в его активе лишь 1 гол в 4 матчах АПЛ.

При этом зарплата Бэйла все еще около 15 млн евро. Арендовав игрока, "Шпоры" согласились взять часть его оклада на себя. Более того, по версии AS, мадридцы надеялись, что Гарет всех поразит и переедет в Лондон на постоянной основе. Теперь уже очевидно, что этому не бывать.

Стало быть, в конце сезона Бэйл с его гигантской зарплатой вернется на "Бернабеу" - его контракт с "Реалом" истечет только в 2022 году. Источник пишет, что это срывает планы "Сливочных" по покупке нового франчайз-игрока, которым могут стать Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
28.12.2020 в 22:56
Вот беда! Что же делать???
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