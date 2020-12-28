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Судейский бардак. Форварда Хетафе дисквалифицировали на 4 матча за критику арбитража
Пострадал Кучо Эрнандес
Не слишком понятное использование ВАР в Примере все чаще становится объектом критики со стороны тренеров и игроков.
Сегодня 4 матча дисквалификации за интервью после матча с "Гранадой" (0:1) получил форвард "Хетафе" Кучо Эрнандес, который возмущался тем, что арбитр даже не посмотрел видеоповтор, принимая решение о пенальти.
"Даже Хилю Мансано было видно, что это не пенальти. Наибольше меня удивило, что судья даже не пошел смотреть повтор. Если бы он его увидел и назначил пенальти - ладно, но почему он не посмотрел?" - вот за эти слова Кучо и схлопотал бан.
Интересно, что недавно колумбиец получил травму и выбыл на месяц, поэтому в "Хетафе" даже не будут подавать апелляцию на жесткое решение футбольных чиновников.
Ранее федерация решила не наказывать за критику арбитров тренера "Барселоны" Рональда Кумана.
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