"Пример, как нужно себя вести в юном возрасте". Куман высоко оценил 17-летнего Педри

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высоко оценил прогресс 17-летнего Педри, который стать основным в каталонском клубе.

"Исходя из того, что я вижу, Педри - пример того, как нужно себя вести в юном возрасте. Он из скромной семьи, и делает все, чтобы достичь вершины, а не думает, что уже там.

Мы часто ему даем советы, но уже сам многое понимает. У него большое будущее, но он должен продолжать работать", - приводит слова голландского тренера Marca.

В этом сезоне на счету Педри 19 матчей, два гола и одна голевая передача.