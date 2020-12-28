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"Пример, как нужно себя вести в юном возрасте". Куман высоко оценил 17-летнего Педри

Испания
(1 голосов)

Предрекает большое будущее

"Пример, как нужно себя вести в юном возрасте". Куман высоко оценил 17-летнего Педри
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Барселоны" Рональд Куман высоко оценил прогресс 17-летнего Педри, который стать основным в каталонском клубе.

"Исходя из того, что я вижу, Педри - пример того, как нужно себя вести в юном возрасте. Он из скромной семьи, и делает все, чтобы достичь вершины, а не думает, что уже там.

Мы часто ему даем советы, но уже сам многое понимает. У него большое будущее, но он должен продолжать работать", - приводит слова голландского тренера Marca.

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В этом сезоне на счету Педри 19 матчей, два гола и одна голевая передача.

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В статье: Рональд Куман Барселона Педри
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