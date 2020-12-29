Кике Сетьен не жалеет, что стал тренером Барселоны

Кике Сетьен сказал, что все равно стал бы главным тренером “Барселоны”, зная чем это все закончится. 62-летний тренер был уволен после поражения “Баварии” 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

“Я уже справился со всеми сожалениями, через которые мне пришлось пройти из-за того, что случилось в “Барселоне”. Это часть работы”, – приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Сетьен признает, что его жизнь изменилась после работы с каталонским грандом, но он старается вернуться к прежнему ритму.

“Если начинаешь жить изолированно от своего окружения, жизнь направляется в мирное русло. Я изменил номер телефона, меня иногда останавливают на улице, или просят об интервью, но я стараюсь оставаться прежним”.

“Опыт работы в “Барселоне” был невероятным. Это правда, что получилось не настолько хорошо, как мы ожидали, но обстоятельства была крайне сложными. Конечно бы я вернулся бы в “Барселону”, и я не жалею о том, что работал в клубе”.

“Согласно статистике, с первых матчей нам удалось добиться прогресса в игре команды: мы стали чаще отбирать мяч на половине поля соперника, дольше владели мячом, контролировали матчи, и наносили больше ударов. Это объективные данные”.

На вопрос о том, собирается ли он вернутся к тренерской работе, Сетьен ответил, что все зависит от полученного предложения.