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Кике Сетьен не жалеет, что стал тренером Барселоны

Испания
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Кантабриец рассказал о своей жизни после ухода из Барсы

Кике Сетьен не жалеет, что стал тренером Барселоны
UA-Футбол
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Кике Сетьен сказал, что все равно стал бы главным тренером “Барселоны”, зная чем это все закончится. 62-летний тренер был уволен после поражения “Баварии” 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

“Я уже справился со всеми сожалениями, через которые мне пришлось пройти из-за того, что случилось в “Барселоне”. Это часть работы”, – приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.

Сетьен признает, что его жизнь изменилась после работы с каталонским грандом, но он старается вернуться к прежнему ритму.

“Если начинаешь жить изолированно от своего окружения, жизнь направляется в мирное русло. Я изменил номер телефона, меня иногда останавливают на улице, или просят об интервью, но я стараюсь оставаться прежним”.

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“Опыт работы в “Барселоне” был невероятным. Это правда, что получилось не настолько хорошо, как мы ожидали, но обстоятельства была крайне сложными. Конечно бы я вернулся бы в “Барселону”, и я не жалею о том, что работал в клубе”.

“Согласно статистике, с первых матчей нам удалось добиться прогресса в игре команды: мы стали чаще отбирать мяч на половине поля соперника, дольше владели мячом, контролировали матчи, и наносили больше ударов. Это объективные данные”.

На вопрос о том, собирается ли он вернутся к тренерской работе, Сетьен ответил, что все зависит от полученного предложения.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Кике Сетьен
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