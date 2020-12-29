Атлетико рассматривает Милика как замену Диего Косте

Мадридский “Атлетико” определился с заменой Диего Косты, который неожиданно попросил клуб разорвать с ним контракт.

Как информирует AS, “Атлети” попробует подписать форварда “Наполи” Аркадиуша Милика.

26-летний форвард давно является трансферной целью “Атлетико”. Милик не провел в нынешнем сезоне ни одного матча из-за своего отказа продлевать контракт с “Наполи”. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис хочет получить за Милика 15 млн евро, хотя уже ближайшим летом он станет свободным агентом.

“Атлетико” надеется договориться с “Наполи” о трансфере за десять млн евро, добавляет AS.