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Атлетико рассматривает Милика как замену Диего Косте
Польский нападающий может наконец-то покинуть Неаполь
Мадридский “Атлетико” определился с заменой Диего Косты, который неожиданно попросил клуб разорвать с ним контракт.
Как информирует AS, “Атлети” попробует подписать форварда “Наполи” Аркадиуша Милика.
26-летний форвард давно является трансферной целью “Атлетико”. Милик не провел в нынешнем сезоне ни одного матча из-за своего отказа продлевать контракт с “Наполи”. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис хочет получить за Милика 15 млн евро, хотя уже ближайшим летом он станет свободным агентом.
“Атлетико” надеется договориться с “Наполи” о трансфере за десять млн евро, добавляет AS.
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