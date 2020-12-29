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Атлетико рассматривает Милика как замену Диего Косте

Испания
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Польский нападающий может наконец-то покинуть Неаполь

Атлетико рассматривает Милика как замену Диего Косте
UA-Футбол
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Мадридский “Атлетико” определился с заменой Диего Косты, который неожиданно попросил клуб разорвать с ним контракт.

Как информирует AS, “Атлети” попробует подписать форварда “Наполи” Аркадиуша Милика.

Читайте такжеВсе серьезно. Диего Коста пропустил тренировку Атлетико, так как хочет быстрее покинуть команду

26-летний форвард давно является трансферной целью “Атлетико”. Милик не провел в нынешнем сезоне ни одного матча из-за своего отказа продлевать контракт с “Наполи”. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис хочет получить за Милика 15 млн евро, хотя уже ближайшим летом он станет свободным агентом.

“Атлетико” надеется договориться с “Наполи” о трансфере за десять млн евро, добавляет AS.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Коста Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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