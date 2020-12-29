Диего Коста покинул Атлетико

32-летний нападающий Диего Коста и мадридский "Атлетико" прекратили действие контракта.

Клуб желает Диего удачи на следующем этапе профессиональной карьеры.

Напомним, что это был уже третий приход Диего Косты в "Атлетико". В первый раз он выступал за мадридский клуб в 2007-2009 годах, второй - 2010-2014 и в третий раз - с 2018-го.