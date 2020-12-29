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Диего Коста покинул Атлетико

Испания
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Диего Коста покинул Атлетико
Новина українською

32-летний нападающий Диего Коста и мадридский "Атлетико" прекратили действие контракта.

Клуб желает Диего удачи на следующем этапе профессиональной карьеры.

Напомним, что это был уже третий приход Диего Косты в "Атлетико". В первый раз он выступал за мадридский клуб в 2007-2009 годах, второй - 2010-2014 и в третий раз - с 2018-го.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Коста
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Источник:
Атлетіко Мадрид

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Комментарии (1)
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Arni-86 (Одесса)
29.12.2020 в 16:47
В Динамо пусть идет (как свободный агент - норм)
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