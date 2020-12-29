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"Клуб помог ему, не допустив ущерба себе". Симеоне прокомментировал уход Диего Косты

Испания
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С форвардом был расторгнут контракт

"Клуб помог ему, не допустив ущерба себе". Симеоне прокомментировал уход Диего Косты
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Сегодня Диего Коста и "Атлетико" досрочно разорвали контракт. О данной ситуации высказался наставник "матрасников" Диего Симеоне.

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"Клуб выпустил специальное заявление, где было рассказано о данной ситуации. Учитывая последние обстоятельства, клуб смог помочь Косте, не допустив ущерба себе.

Мы любим Диего и прошли через многое вместе, но сейчас он нуждается в новых вызовах. Он - настоящий боец. Надеюсь, что смогу обнять его при встрече, ведь мы не видились пару дней, так как он вел переговоры с клубом", - заявил аргентинский тренер.

Ранее мы сообщали, что "матрасники" нашли замену Косте.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Диего Коста
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