Испания
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От Зидана к Лопетеги. Иско может зимой оказаться в Севильи
На первый взгляд, от трансфера выиграют все
Полузащитник Иско уже долгое время просится на выход из "Реала". В последнее время он практически не попадает в стартовый состав.
AS уверяет, что одним из приоритетов для испанца считается "Севилья". Действующий победитель Лиги Европы готов заключить с футболистом контракт уже зимой.
Сам Иско не против перейти в "Севилью". Основной мотив - работа с Хуленом Лопетеги, с которым он пересекался в сборной Испании и в том же "Реале".
В этом сезоне Иско может похвастаться 11 матчами без результативных действий.
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