Испания
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Пока Месси отдыхает. Гризманн, Брайтвайт и Педри возглавят атаку Барселоны в последнем матче года
Справятся без капитана?
Сегодня каталонская "Барселона" проведет свой последний матч в 2020-м году. Их соперником станет "Эйбар".
Заранее было известно, что игру пропустит Лео Месси. В его отсутсвие в атаке вышли Гризманн, Брайтвайт и Педри. Недавно вернувшийся Дембеле остался в запасе.
Barça XI#BarçaEibar— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2020
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Отметим, что матч сегодня начнется в 20:00.
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Spokoyno (Киев)
29.12.2020 в 19:47
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