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Пока Месси отдыхает. Гризманн, Брайтвайт и Педри возглавят атаку Барселоны в последнем матче года

Испания
(1 голосов)

Справятся без капитана?

Пока Месси отдыхает. Гризманн, Брайтвайт и Педри возглавят атаку Барселоны в последнем матче года
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Сегодня каталонская "Барселона" проведет свой последний матч в 2020-м году. Их соперником станет "Эйбар".

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Заранее было известно, что игру пропустит Лео Месси. В его отсутсвие в атаке вышли Гризманн, Брайтвайт и Педри. Недавно вернувшийся Дембеле остался в запасе.

Отметим, что матч сегодня начнется в 20:00.

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В статье: Антуан Гризманн Барселона Мартин Брайтвайт Эйбар
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
29.12.2020 в 19:47
Та тут питання одне... Чи зможе Гризманн щось продемонструвати! І скільки хто не строчив, а все залежить від нього та Кумана. Чи знайде Антуану тренерський штаб місце в своїй побудові грі де Маленький принц реалізував всі свої таланти! А Б та П то прості роботяги. Причому Мартін рівень максимум лави Барселони. Побігають... може щось вдасться забити.
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