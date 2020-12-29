Пока Месси отдыхает. Гризманн, Брайтвайт и Педри возглавят атаку Барселоны в последнем матче года

Сегодня каталонская "Барселона" проведет свой последний матч в 2020-м году. Их соперником станет "Эйбар".

Заранее было известно, что игру пропустит Лео Месси. В его отсутсвие в атаке вышли Гризманн, Брайтвайт и Педри. Недавно вернувшийся Дембеле остался в запасе.

Отметим, что матч сегодня начнется в 20:00.