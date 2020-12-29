Барселона - Эйбар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании пережил Рождественскую мини-паузу и снова вступил в права. Играть буду в предновогодние дни и сразу после наступления 2021-го. Для "Барселоны" это шанс улучшить свое не самое лучшее турнирное положение.

В шестнадцатом туре "блаугранас" сыграют против "Эйбара". Поединок запланирован на 29-е декабря 2020-го года в 20:15. Прямая текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

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