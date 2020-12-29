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Барселона - Эйбар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Эйбар: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 29.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Барселона - Эйбар. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании пережил Рождественскую мини-паузу и снова вступил в права. Играть буду в предновогодние дни и сразу после наступления 2021-го. Для "Барселоны" это шанс улучшить свое не самое лучшее турнирное положение.

В шестнадцатом туре "блаугранас" сыграют против "Эйбара". Поединок запланирован на 29-е декабря 2020-го года в 20:15. Прямая текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляция матча - видеоплатформа MEGOGO. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Эйбар
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