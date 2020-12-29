Примера. 16-й тур. Вильярреал не создал проблем Севильи

Проблемы у "Севильи" были только при счете 2:0. Точнее, не проблемы, а легкие неприятности. "Вильярреал" в течение нескольких минут создал сразу три опасных момента, хотя не сумел сократить отставанием.

Однако проблема не в том, а в том, что "субмарина" почти без сопротивления позволила этому отставанию возникнуть. "Севилья" сыграла рассудительно, воспользовавшись преимуществом быстрого гола (Окампос отличился с пенальти). Игра разворачивалась так, что хозяевам хватило бы и одного точного удара для победы, но на удержание, как в нескольких предыдущих поединках, "Севилья" не играла. Как итог – второй гол, забитый Эн-Несири после выхода один на один, который стал следствием быстрой контратаки.

Для "Вильярреала" это второе поражение в сезоне и первое за последние три месяца. А "Севилья" добыла шестую победу в последних восьми турах Ла Лиги и впервые за последние шесть матчей чемпионата забила более одного гола в течение девяноста минут.

Севилья. Стадион Рамон "Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Вильярреал" 2:0

Голы: Лукас Окампос 8 (пен.), Юссеф Эн-Несири 53

"Севилья": Яссин Буну, Лукас Окампос, Иван Ракитич (Оливер Торрес 76), Жюль Кунде, Сусо (Мунир Эль-Хаддади 63), Хесус Навас, Маркос Акунья, Диего Карлос, Хоан Хордан (Неманья Гудель 88), Фернандо Франсиско Режес, Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг 88)

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Рауль Альбиоль, Даниэль Парехо, Хуан Фойт (Жереми Пино 46), Мануэль Тригерос (Карлос Бакка 83), Рубен Пенья, Херард Морено, Пау Торрес, Фернандо Ниньо (Самуэль Чуквезе 63), Мойсес Гомес, Альфонсо Педраса

Предупреждения: Фернандо Франсиско Режес 39 - Хуан Фойт 7, Мануэль Тригерос 76, Даниэль Парехо 88, Карлос Бакка 90