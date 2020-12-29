Эльче - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" поправил свое положение в Примере и теперь является полноценным претендентом на чемпионство. У мадридцев продолжается серия побед, а потому на поле "Эльче" "Реал" не собирается сбавлять обороты.

Матч 16-го тура Ла Лиги состоится 30-го декабря 2020-го года в 22:30. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания". Видеотрансляция - видеосервис MEGOGO.

Где еще смотреть матч 16-го тура чемпионата Испании "Эльче" - "Реал"?