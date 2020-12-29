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Эльче - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Эльче - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" поправил свое положение в Примере и теперь является полноценным претендентом на чемпионство. У мадридцев продолжается серия побед, а потому на поле "Эльче" "Реал" не собирается сбавлять обороты.
Матч 16-го тура Ла Лиги состоится 30-го декабря 2020-го года в 22:30. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания". Видеотрансляция - видеосервис MEGOGO.
Где еще смотреть матч 16-го тура чемпионата Испании "Эльче" - "Реал"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Польша - Canal + Sport 2 Poland, Canal + Sport Online, nc + GO;
- Испания - Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Movistar Laliga, Mitele Plus.
Смотреть матч онлайн
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