Лео расстроен. Реакция Месси на очередную потерю очков Барселоны

Каталонская "Барселона" в очередной раз потеряла очки в чемпионате, сыграв вничью против "Эйбара". За игрой с трибун наблюдал Лео Месси.

Камеры смогли зафиксировать реакцию капитана каталонцев после финального свистка. Судя по всему, он был весьма расстроен.

Напомним, что уже летом 2021-го у аргентинца заканчивается контракт с клубом.