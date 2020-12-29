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Лео расстроен. Реакция Месси на очередную потерю очков Барселоны

Испания
(1 голосов)

Аргентинец матч пропускал

Лео расстроен. Реакция Месси на очередную потерю очков Барселоны
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" в очередной раз потеряла очки в чемпионате, сыграв вничью против "Эйбара". За игрой с трибун наблюдал Лео Месси.

Читайте такжеПримера. 16-й тур. Барселона - Эйбар 1:1. С Месси - плохо, без него - еще хуже

Камеры смогли зафиксировать реакцию капитана каталонцев после финального свистка. Судя по всему, он был весьма расстроен.

Напомним, что уже летом 2021-го у аргентинца заканчивается контракт с клубом.

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В статье: Лионель Месси Барселона Эйбар
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.12.2020 в 23:30
якщо ЛеоМессі так засмутився що ж тоді сталося з "найправдивішим" АНАЛітиком цього форуму.......... цього вечора, повідомляють, усі надзвичайні новини, було зафіксовано потужний довготривалий вибуховий сплеск у віддаленому районі Шепетівки (схожий за свідченнями очевидців на розрив чогось круглого... ) ...проводяться оперативні пошуки цього об'єкта...
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