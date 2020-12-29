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Лео расстроен. Реакция Месси на очередную потерю очков Барселоны
Аргентинец матч пропускал
Каталонская "Барселона" в очередной раз потеряла очки в чемпионате, сыграв вничью против "Эйбара". За игрой с трибун наблюдал Лео Месси.
Камеры смогли зафиксировать реакцию капитана каталонцев после финального свистка. Судя по всему, он был весьма расстроен.
Pain..????— Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) December 29, 2020
pic.twitter.com/58amkJClIA
Напомним, что уже летом 2021-го у аргентинца заканчивается контракт с клубом.
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.12.2020 в 23:30
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