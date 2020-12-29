"Результат несправедлив". Куман подвел итоги матча Барселона - Эйбар

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман посетил пресс-конференцию после игры его команды с "Эйбаром". Каталонцы потеряли очки.

"В первом тайме у нас были небольшие проблемы с игрой в обороне. Не понимаю, почему так случилось. Однако впереди у нас было достаточно возможностей и мы играли хорошо. Результат несправедлив.

Коутиньо? Он испытывает дискомфорт в левом колене. В ближайшее время он пройдет полное обследование.

Незабитый пенальти? Гризманн уже не реализовывал удар с точки, а Брайтвайт это делал в ЛЧ. Потому и было принято такое решение.

Нельзя говорить, что "Барселона" может играть лучше без Месси. Лео отыгрывает важную роль в нашей команде", - заявил Куман.

Отметим, что после 15 матчей каталонцы идут в таблице на шестом месте.