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"Результат несправедлив". Куман подвел итоги матча Барселона - Эйбар

Испания
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"Результат несправедлив". Куман подвел итоги матча Барселона - Эйбар
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман посетил пресс-конференцию после игры его команды с "Эйбаром". Каталонцы потеряли очки.

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"В первом тайме у нас были небольшие проблемы с игрой в обороне. Не понимаю, почему так случилось. Однако впереди у нас было достаточно возможностей и мы играли хорошо. Результат несправедлив.

Коутиньо? Он испытывает дискомфорт в левом колене. В ближайшее время он пройдет полное обследование.

Незабитый пенальти? Гризманн уже не реализовывал удар с точки, а Брайтвайт это делал в ЛЧ. Потому и было принято такое решение.

Нельзя говорить, что "Барселона" может играть лучше без Месси. Лео отыгрывает важную роль в нашей команде", - заявил Куман.

Отметим, что после 15 матчей каталонцы идут в таблице на шестом месте.

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Филиппе Коутиньо Мартин Брайтвайт Эйбар
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
30.12.2020 в 00:03
Так можна акцентувати увагу на промаху Мартіна та Рональдо, і що склад був наполовину з пацанів. Але це Барселона і той молодняк кращий ніж гравці гостей. І що тренерський штаб зробив, щоб Гризманн виглядав не гірше ніж у збірній? Команда не грає, як КОМАНДА!
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