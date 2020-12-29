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"Результат несправедлив". Куман подвел итоги матча Барселона - Эйбар
Игра команды понравилась
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман посетил пресс-конференцию после игры его команды с "Эйбаром". Каталонцы потеряли очки.
"В первом тайме у нас были небольшие проблемы с игрой в обороне. Не понимаю, почему так случилось. Однако впереди у нас было достаточно возможностей и мы играли хорошо. Результат несправедлив.
Коутиньо? Он испытывает дискомфорт в левом колене. В ближайшее время он пройдет полное обследование.
Незабитый пенальти? Гризманн уже не реализовывал удар с точки, а Брайтвайт это делал в ЛЧ. Потому и было принято такое решение.
Нельзя говорить, что "Барселона" может играть лучше без Месси. Лео отыгрывает важную роль в нашей команде", - заявил Куман.
Отметим, что после 15 матчей каталонцы идут в таблице на шестом месте.
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