Барселона - Эйбар 1:1. Обзор матча и видео голов

Лионелю Месси остается только удрученно покачивать головой. Лидер “Барселоны” смотрел с трибуны “Камп Ноу”, как его команда уже в восьмой раз в 15-м матче чемпионата Испании теряет очки. В этот раз “Барселона” не смогла переиграть “Эйбар”. В первом тайме Брэйтуэт не реализовал пенальти, а после перерыва хозяева пропустили гол – Араужо ошибся во владении и Кике поразил ворота тер Штегена. “Барселоне” удалось отыграть только один мяч. Голом отметился Дембеле, который вернулся после травмы.

Ла Лига, 16-й тур. Барселона, "Камп Ноу"

"Барселона" – "Эйбар" 1:1

Голы: Дембеле 67 – Гарсия 57