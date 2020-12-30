  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона - Эйбар 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Эйбар 1:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Барселона – Эйбар ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 29 декабря ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Эйбар 1:1. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Лионелю Месси остается только удрученно покачивать головой. Лидер “Барселоны” смотрел с трибуны “Камп Ноу”, как его команда уже в восьмой раз в 15-м матче чемпионата Испании теряет очки. В этот раз “Барселона” не смогла переиграть “Эйбар”. В первом тайме Брэйтуэт не реализовал пенальти, а после перерыва хозяева пропустили гол – Араужо ошибся во владении и Кике поразил ворота тер Штегена. “Барселоне” удалось отыграть только один мяч. Голом отметился Дембеле, который вернулся после травмы.

Ла Лига, 16-й тур. Барселона, "Камп Ноу"

"Барселона" "Эйбар" 1:1

Голы: Дембеле 67 – Гарсия 57

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании видео Ла Лига видеоповторы Усман Дембеле Эйбар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...