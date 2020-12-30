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Барселона - Эйбар 1:1. Обзор матча и видео голов
Барселона – Эйбар ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 29 декабря ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
Лионелю Месси остается только удрученно покачивать головой. Лидер “Барселоны” смотрел с трибуны “Камп Ноу”, как его команда уже в восьмой раз в 15-м матче чемпионата Испании теряет очки. В этот раз “Барселона” не смогла переиграть “Эйбар”. В первом тайме Брэйтуэт не реализовал пенальти, а после перерыва хозяева пропустили гол – Араужо ошибся во владении и Кике поразил ворота тер Штегена. “Барселоне” удалось отыграть только один мяч. Голом отметился Дембеле, который вернулся после травмы.
Ла Лига, 16-й тур. Барселона, "Камп Ноу"
Голы: Дембеле 67 – Гарсия 57
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