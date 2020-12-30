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Куман: Если говорить реалистично, выиграть чемпионат будет очень сложно

Испания
(1 голосов)

Тренер Барсы признает, что команда выпадает из чемпионской гонки

Куман: Если говорить реалистично, выиграть чемпионат будет очень сложно
UA-Футбол
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Главный тренер “Барселоны” Рональд Куман скромно оценивает шансы своей команды на чемпионский титул после ничьей с “Ейбаром” в 16-м туре.

“Если говорить реалистично, выиграть чемпионат будет очень сложно. Нет ничего невозможного, но дистанция до первого места очевидная. “Атлетико” Мадрид очень сильный, они редко пропускают.

“Мы заслуживали переиграть “Эйбар”, мы сделали все для этого. Они только один раз ударили по воротам. Мы создавали моменты, не забили пенальти и ошибались у своих ворот”.

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“Я не хочу говорить о том, что команде не хватает опытных футболистов. Команда переживает смену поколений, есть травмы. Против “Эйбара” играли пять или шесть молодых футболистов, но на поле были и опытные игроки”, – сказал Куман.

“Барселона” отстает от лидера “Атлетико” на семь очков в турнирной таблице, но мадридский клуб сыграл на два матча меньше.

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В статье: Рональд Куман Барселона Чемпионат Испании Ла Лига
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.12.2020 в 11:29
ще б він не визнав... Куман, на відміну, від шизоїдного оленя дивиться правді в очі... Барса поки що лише шоста різдвяні канікули ЛеоМессі триватимуть... гра "прогресуватиме" й надалі нагадуватиме поганий оркестр без свого диригента...
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