Куман: Если говорить реалистично, выиграть чемпионат будет очень сложно

Главный тренер “Барселоны” Рональд Куман скромно оценивает шансы своей команды на чемпионский титул после ничьей с “Ейбаром” в 16-м туре.

“Если говорить реалистично, выиграть чемпионат будет очень сложно. Нет ничего невозможного, но дистанция до первого места очевидная. “Атлетико” Мадрид очень сильный, они редко пропускают.

“Мы заслуживали переиграть “Эйбар”, мы сделали все для этого. Они только один раз ударили по воротам. Мы создавали моменты, не забили пенальти и ошибались у своих ворот”.

“Я не хочу говорить о том, что команде не хватает опытных футболистов. Команда переживает смену поколений, есть травмы. Против “Эйбара” играли пять или шесть молодых футболистов, но на поле были и опытные игроки”, – сказал Куман.

“Барселона” отстает от лидера “Атлетико” на семь очков в турнирной таблице, но мадридский клуб сыграл на два матча меньше.