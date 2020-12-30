У Зидана и Флорентино нет единой концепции относительно трансферов. Это приводит к конфликтам

С тех пор, как мадридский "Реал" отказался от должности спортивного директора – данный функционер все равно не был нужен клубу, в котором трансферную политику полностью ведет президент, - прошло уже много лет. Другие наставники (естественно, не Жозе Моуриньо) предпочитали не лезть в трансферные экспрессии Флорентино Переса, тем более что они напоминали, скорее, очередной сезон футбольного менеджера, а не суровую реальность: президент бланкос с момента своего появления на "Бернабеу" сумел убедить общественность в том, что невозможное возможно, умыкнув из "Барселоны" Луиша Фигу. Крупные и знаковые покупки стали символом долгой эры Переса в Мадриде. Именно благодаря всей этой трансферной роскоши президент получил прозвище "Царь Мидас".

Тем не менее, с Зинедином Зиданом у Переса практически нет общих точек соприкосновения в том, что касается трансферной политики. И в отличие от многих других коучей, Зизу выражает явное недовольство данным фактом.

В 2019-ом году Флорентино Перес наценивался на Мбаппе, однако пообещал Зидану, приглашенному обратно на Вальдебебас весной, что обеспечит ему большой трансфер. В казне лежали заботливо приготовленные на входящие операции 250 млн евро, еще 130 клуб получил с продаж футболистов – именно с этих стратосферных позиций и стартовала самая масштабная трансферная кампания в истории "Мадрида".

Зидан ничего не имел против Мбаппе, но в первую очередь настаивал на приобретении Азара и Погба – футболистов, которых он считал крайне необходимыми для дальнейшего строительства команды. Обещание есть обещание: президент начал операцию "Азар" (по Погба тогда не сумели договориться), понимая, что на Мбаппе уже точно не наскрести. Когда бельгиец прилетел в Мадрид в обмен на 115 млн евро, пресса пребывала в ужасе. "Боже, вы только посмотрите на этого парня! – тараторил в микрофон известный телеведущий Хосеп Педрероль в авторской передаче El Chiringuito de Jugones. – Да у него задница больше, чем у меня! А мне, между прочим, 53 года!"

Азар и раньше был известен своей практически неконтролируемой страстью к фастфуду, - вплоть до того, что оказывался запечатленным с бутербродами в победных раздевалках "Челси", - но тут, кажется, расслабился окончательно. Лишний вес привел к несколько иному распределению мышечных нагрузок, что повлекло за собой растренированность, потерю скорости и формы, и, в конечном итоге, нескончаемые травмы.

Зидан говорил о том, что Азар станет для "Реала" игроком вроде Криштиану Роналду, то есть, исполнителем, способным делать разницу.

Но в сезоне 2019/20 новый седьмой номер бланкос сыграл только 1.545 минут, что эквивалентно 17 матчам. Напомним, что топовые испанские клубы проводят за сезон порядка 60 игр.

В нынешней темпораде Азар пропустил уже 15 поединков, и ни разу не провел на поле 90 минут.

Испанская пресса пишет о том, что Флорентино Перес раздражен тем, что Зизу так настаивал на покупке игрока, который пока больше лечится, чем играет. Конечно, можно было поумерить пыл, если бы речь шла о молодом проспекте, но в январе Азару исполнится 30.

Зидан, в свою очередь, тоже недоволен: ему навязали Луку Йовича. В 2019-ом году серб жег напалмом в "Айнтрахте", его трансферный ценник скакнул до 60 млн евро, а Фали Рамадани, представитель агентства Lian Sports Group, получал один трансферный запрос за другим. Посоветовавшись с Эмилио Бутрагеньо и проигнорировав мнение Зизу, Перес дал за Йовича 63 млн, на что "Айнтрахт" ответил согласием, а Рамадани получил самые большие комиссионные в своей жизни.

За полтора года на "Бернабеу" Йович забил два гола (список пострадавших составляют "Леганес" и "Осасуна"), оказался неспособным к изучению испанского языка, не сумел интегрироваться в коллектив, и вся время попадал в какие-то идиотские, иного слова-то не подберешь, истории. Форварда чуть не объявили в розыск в родной Сербии за нарушение карантинного протокола, а затем он сломал пяточную кость, перелезая через стену в своем же частном доме.

Разговоры Зидана и Йовича напоминают общение слепого с глухим, - ни один из них не понимает другого, - и тут важнейшим для коммуникации становится присутствие поблизости Луки Модрича, отлично знающего и сербохорватский, и испанский языки.

Но даже Модрич не может научить Луку Йовича забивать голы.

Летом нынешнего года Зидан снова попросил президента купить Погба, но получил отказ: в период коронавируса Перес, оценив активы, решил вообще ничего не тратить. В то же время "Царь Мидас" вознамерился продать Иско, - его хотели приобрести английские клубы, - но тут уже в позу стал тренер.

С Иско тем временем возникли проблемы в раздевалке. Ветеранов выбешивало то обстоятельство, что он валяет дурака на тренировках, а сам 28-летний Иско устал от того, что сенаторы ведут себя с ним, как с юниором, которого только что подняли в основной состав. По версии уже упоминавшейся программы El Chiringuito, эскалация конфликта случилось из-за того, что Иско в сердцах заявил Рамосу (парадоксально, оба они родились в Андалусии, в маленьких муниципалитетах Бенальмадена и Камас, в 158 км друг от друга), что в 2013-ом году допустил ошибку.

Контекст тут в следующем. В 2013-ом Иско считался молодым игроком с блестящим будущим, демонстрировал оглушительный футбол в "Малаге" и уже дебютировал за взрослую сборную Испании. Из "Реала" и "Барселоны" пришли одинаковые трансферные предложения (30 млн), но вот относительно контракта гегемоны предлагали разное: бланкос обещали, что футболист в любом случае будет в первой команде, блаугранас же этого не обещали. Иско уехал в Мадрид.

В общем, Серхио Рамос крайне возмутился словам Иско, и сейчас все идет к тому, что полузащитник покинет команду – возможно, уже нынешней зимой.

По сути, мы рассмотрели только три случая с тремя игроками мадридского "Реала". На само деле их, конечно, больше.

Флорентино Перес и Зинедин Зидан вообще имеют совершенно разное представление о комплектации состава и о том, что нужно команде – в результате, каждый входящий или исходящий трансфер превращается в максимально нервную операцию.

Для клуба это плохо, поскольку трансферная политика должна быть подчинена единой концепции.

В любом другом случае это лишь напоминает попытку составить слово "счастье" из кубиков с буквами "й", "х" и "у".