“Месси останется в Барселоне до 2023 года, а потом переедет жить в Майами”

В недавнем интервью для La Sexta Лионель Месси признался, что хотел бы пожить в США и поиграть в местной лиге MLS. Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что лидер “Барселоны” может в будущем оказаться в клубе MLS “Интер” Майами, принадлежащий Дэвиду Бекхэму.

Читайте также Месси намекнул на возможный переход в клуб MLS

Испанский журналист издания Cadena SER Хосе Антонио Понсети, базирующийся в Майами, поделился своей информацией относительно будущего Месси.

“Не думаю, что Месси сейчас покинет “Барселону”, разве что случится какая-нибудь катастрофа. Месси хочет остаться в Барселоне до 2023 года, а затем переехать жить в Майами, чтобы его дети получили образование в США”.

По словам Понсети, он встречался с Месси в Майами полтора года назад. Месси владеет квартирой в небоскребе Porsche Design Tower, который находится в городе Санни-Айлс-Бич. Как говорит Понсети, эта местность пользуется популярностью у русских и ортодоксальных евреев. Стоимость квартиры Месси журналист оценивает в 7-9 млн евро.

Если Месси останется в “Барселоне”, он сможет в хорошей форме подойти к ЧМ-2022 в Катаре, который состоится осенью-зимой, добавляет Понсети, и с окончанием международной карьеры после Мундиаля, Месси планирует переехать жить в США.