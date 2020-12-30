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“Месси останется в Барселоне до 2023 года, а потом переедет жить в Майами”
Испанский журналист высказал свою версию относительно будущего Месси
В недавнем интервью для La Sexta Лионель Месси признался, что хотел бы пожить в США и поиграть в местной лиге MLS. Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что лидер “Барселоны” может в будущем оказаться в клубе MLS “Интер” Майами, принадлежащий Дэвиду Бекхэму.
Испанский журналист издания Cadena SER Хосе Антонио Понсети, базирующийся в Майами, поделился своей информацией относительно будущего Месси.
“Не думаю, что Месси сейчас покинет “Барселону”, разве что случится какая-нибудь катастрофа. Месси хочет остаться в Барселоне до 2023 года, а затем переехать жить в Майами, чтобы его дети получили образование в США”.
По словам Понсети, он встречался с Месси в Майами полтора года назад. Месси владеет квартирой в небоскребе Porsche Design Tower, который находится в городе Санни-Айлс-Бич. Как говорит Понсети, эта местность пользуется популярностью у русских и ортодоксальных евреев. Стоимость квартиры Месси журналист оценивает в 7-9 млн евро.
Если Месси останется в “Барселоне”, он сможет в хорошей форме подойти к ЧМ-2022 в Катаре, который состоится осенью-зимой, добавляет Понсети, и с окончанием международной карьеры после Мундиаля, Месси планирует переехать жить в США.
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