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“Месси останется в Барселоне до 2023 года, а потом переедет жить в Майами”

Испания
(1 голосов)

Испанский журналист высказал свою версию относительно будущего Месси

“Месси останется в Барселоне до 2023 года, а потом переедет жить в Майами”
UA-Футбол
Новина українською

В недавнем интервью для La Sexta Лионель Месси признался, что хотел бы пожить в США и поиграть в местной лиге MLS. Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что лидер “Барселоны” может в будущем оказаться в клубе MLS “Интер” Майами, принадлежащий Дэвиду Бекхэму.

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Испанский журналист издания Cadena SER Хосе Антонио Понсети, базирующийся в Майами, поделился своей информацией относительно будущего Месси.

“Не думаю, что Месси сейчас покинет “Барселону”, разве что случится какая-нибудь катастрофа. Месси хочет остаться в Барселоне до 2023 года, а затем переехать жить в Майами, чтобы его дети получили образование в США”.

По словам Понсети, он встречался с Месси в Майами полтора года назад. Месси владеет квартирой в небоскребе Porsche Design Tower, который находится в городе Санни-Айлс-Бич. Как говорит Понсети, эта местность пользуется популярностью у русских и ортодоксальных евреев. Стоимость квартиры Месси журналист оценивает в 7-9 млн евро.

Если Месси останется в “Барселоне”, он сможет в хорошей форме подойти к ЧМ-2022 в Катаре, который состоится осенью-зимой, добавляет Понсети, и с окончанием международной карьеры после Мундиаля, Месси планирует переехать жить в США.

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В статье: Лионель Месси Барселона Интер Майами
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Комментарии (6)
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Romerik (YNWA)
30.12.2020 в 14:57
От меня всегда интересует один вопрос в таких новостях: от откуда мать вашу понсети...ху*сети и прочие знают что хочет тот или иной футболіст, тренер, призидент, клуб и т.д... Это очень смешно читать...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.12.2020 в 14:30
ЛеоМессі підготував собі тепленьке місце... бентежать правда ці слова зі статті: Як говорить Понсеті, ця місцевість користується популярністю у росіян і ортодоксальних євреїв що б це означало... випадкове сусідство?
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Cannabis Sativa (Луцк)
30.12.2020 в 13:07
Три пункта в этой новости смущают: 1) Мультимиллионер Месси не согласен на урезание зарплаты, но готов уйти в клуб, президент которого в 100 раз "беднее" самого Лионеля. 2) Месси хочет завоевывать трофеи, но готов играть за команду, которая даже в плей-офф МЛС попасть не может. 3) Месси хочет, чтобы его дети получили хорошее образование, но купил квартиру по соседству с русскими алкашами и грязными хасидами, в городке, расположеном за сотни км от ближайшего солидного университета.
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+3
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football_soccer (Украина)
30.12.2020 в 13:49
+ вообще непонятно, зачем ему во время игровой карьере переезжать в МЛС, что бы еще и играть там, если он со своим статусом и счетом в банке может спокойно иммигрировать в США и после окончания карьеры?
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0
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metall5291 (Kharkiv)
30.12.2020 в 14:07
Согласен, неувязок слишком много.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
30.12.2020 в 14:47
Cannabis Sativa (Луцк) 30.12.2020 в 13:07 LM купил квартиру по соседству с русскими алкашами и грязными хасидами
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