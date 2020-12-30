Явное преимущество. Севилья - Вильярреал 2:0. Обзор матча и видео голов

"Вильярреал" не проигрывал три месяца. Однако "Севилью" не испугал почтенный бэкграунд соперника - она владела инициативой, контролировала игру и закономерно взяла три очка. Победа оказалась яркой и крайне ценной с турнирной точки зрения. Ведь теперь команда Лопетеги – главный претендент на третье место.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура чемпионата Испании.

Севилья. Стадион Рамон "Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Вильярреал" 2:0

Голы: Лукас Окампос 8 (пен.), Юссеф Эн-Несири 53