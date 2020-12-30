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Явное преимущество. Севилья - Вильярреал 2:0. Обзор матча и видео голов
Севилья - Вильярреал ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 29.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Вильярреал" не проигрывал три месяца. Однако "Севилью" не испугал почтенный бэкграунд соперника - она владела инициативой, контролировала игру и закономерно взяла три очка. Победа оказалась яркой и крайне ценной с турнирной точки зрения. Ведь теперь команда Лопетеги – главный претендент на третье место.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура чемпионата Испании.
Севилья. Стадион Рамон "Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Вильярреал" 2:0
Голы: Лукас Окампос 8 (пен.), Юссеф Эн-Несири 53
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