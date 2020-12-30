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Кандидат в президенты Барселоны сообщил, кто может сменить Рональда Кумана
Виктор Фонт строит планы на будущее
Кандидат на пост президента
"Мы должны дать ему максимальную уверенность, ведь сейчас середина сезона. Проблема заключается в отсутствии проекта.
Если у Кумана не получится, то в следующем году главным тренером станет Хави. Он может совмещать две должности, как это сделал Алекс Фергюсон в "Манчестер Юнайтед", - заявил Фонт в комментарии Marca.
Также Фонт сообщил, что в случае его победы на выборах Хави станет гененарльным менеджером "Барселоны", а Йорди Кройфф - спортивным директором.
Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января.
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