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Кандидат в президенты Барселоны сообщил, кто может сменить Рональда Кумана

Испания
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Виктор Фонт строит планы на будущее

Кандидат в президенты Барселоны сообщил, кто может сменить Рональда Кумана
Новина українською

Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт прокомментировал успехи Рональда Кумана на посту главного тренера каталонской команды.

"Мы должны дать ему максимальную уверенность, ведь сейчас середина сезона. Проблема заключается в отсутствии проекта.

Если у Кумана не получится, то в следующем году главным тренером станет Хави. Он может совмещать две должности, как это сделал Алекс Фергюсон в "Манчестер Юнайтед", - заявил Фонт в комментарии Marca.

Также Фонт сообщил, что в случае его победы на выборах Хави станет гененарльным менеджером "Барселоны", а Йорди Кройфф - спортивным директором.

Выборы президента "Барселоны" состоятся 24 января.

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В статье: Барселона Виктор Фонт
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