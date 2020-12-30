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Оказался слишком дорогим. Атлетико не будет зимой подписывать Милика

Испания
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Придется искать другого форварда

Оказался слишком дорогим. Атлетико не будет зимой подписывать Милика
UA-Футбол
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После досрочного ухода Диего Косты, мадридский "Атлетико" начал поиски нового форварда. Долгое время их связывали с Аркадиушем Миликом.

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Однако, по данным Фабрицио Романо, трансфер вряд ли состоится. "Наполи" хочет получить за польского нападающего порядка 15 миллионов, что мадридский клуб считается завышенной ценой.

Контракт Милика с итальянцами заканчивается уже летом, а потому он может достаться "Атлетико" бесплатно через полгода. Сейчас "матрасники" заняты поиском другого бомбардира.

Стоит напомнить, что в "Атлетико" сейчас лишь одна "настоящая девятка" - Луис Суарес.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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