Оказался слишком дорогим. Атлетико не будет зимой подписывать Милика

После досрочного ухода Диего Косты, мадридский "Атлетико" начал поиски нового форварда. Долгое время их связывали с Аркадиушем Миликом.

Однако, по данным Фабрицио Романо, трансфер вряд ли состоится. "Наполи" хочет получить за польского нападающего порядка 15 миллионов, что мадридский клуб считается завышенной ценой.

Контракт Милика с итальянцами заканчивается уже летом, а потому он может достаться "Атлетико" бесплатно через полгода. Сейчас "матрасники" заняты поиском другого бомбардира.

Atlético Madrid. Arek Milik is so appreciated as reported days ago but he’s *not* close to join Atléti in January ⛔️



He’s considered too expensive [€15m], that’s why the board is now looking for another striker from La Liga as Diego Costa replacement. ⚪️???? #Atleti @MatteMoretto