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Оказался слишком дорогим. Атлетико не будет зимой подписывать Милика
Придется искать другого форварда
После досрочного ухода Диего Косты, мадридский "Атлетико" начал поиски нового форварда. Долгое время их связывали с Аркадиушем Миликом.
Однако, по данным Фабрицио Романо, трансфер вряд ли состоится. "Наполи" хочет получить за польского нападающего порядка 15 миллионов, что мадридский клуб считается завышенной ценой.
Контракт Милика с итальянцами заканчивается уже летом, а потому он может достаться "Атлетико" бесплатно через полгода. Сейчас "матрасники" заняты поиском другого бомбардира.
Atlético Madrid. Arek Milik is so appreciated as reported days ago but he’s *not* close to join Atléti in January ⛔️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2020
He’s considered too expensive [€15m], that’s why the board is now looking for another striker from La Liga as Diego Costa replacement. ⚪️???? #Atleti @MatteMoretto
Стоит напомнить, что в "Атлетико" сейчас лишь одна "настоящая девятка" - Луис Суарес.
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