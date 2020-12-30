Оказался слишком дорогим. Атлетико не будет зимой подписывать Милика

После досрочного ухода Диего Косты, мадридский "Атлетико" начал поиски нового форварда. Долгое время их связывали с Аркадиушем Миликом.

Читайте также Атлетико рассматривает Милика как замену Диего Косте

Однако, по данным Фабрицио Романо, трансфер вряд ли состоится. "Наполи" хочет получить за польского нападающего порядка 15 миллионов, что мадридский клуб считается завышенной ценой.

Контракт Милика с итальянцами заканчивается уже летом, а потому он может достаться "Атлетико" бесплатно через полгода. Сейчас "матрасники" заняты поиском другого бомбардира.

Atlético Madrid. Arek Milik is so appreciated as reported days ago but he’s *not* close to join Atléti in January ⛔️



He’s considered too expensive [€15m], that’s why the board is now looking for another striker from La Liga as Diego Costa replacement. ⚪️???? #Atleti @MatteMoretto — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2020

Стоит напомнить, что в "Атлетико" сейчас лишь одна "настоящая девятка" - Луис Суарес.