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И это точно не конец. Симеоне проводит 500-й матч в качестве тренера Атлетико

Испания
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Настоящая легенда "матрасников"

И это точно не конец. Симеоне проводит 500-й матч в качестве тренера Атлетико
UA-Футбол
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Не так давно Диего Симеоне отпраздновал девятую годовщину своего тренерства в "Атлетико". Сегодняшний матч против "Хетафе" также стал для аргентинца особенным.

Читайте также300 побед, семь трофеев. Ровно девять лет назад Симеоне возглавил Атлетико

"Эль-Чоло" проводит 500-й матч в качестве наставника "матрасников". Он успел добиться 300 побед, а это - рекордный показатель среди все тренеров мадридцев.

Также стоит отметить, что с "Атлетико" Симеоне выиграл семь трофеев и дважды играл в фиинале Лиги Чемпионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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