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И это точно не конец. Симеоне проводит 500-й матч в качестве тренера Атлетико
Настоящая легенда "матрасников"
Не так давно Диего Симеоне отпраздновал девятую годовщину своего тренерства в "Атлетико". Сегодняшний матч против "Хетафе" также стал для аргентинца особенным.
"Эль-Чоло" проводит 500-й матч в качестве наставника "матрасников". Он успел добиться 300 побед, а это - рекордный показатель среди все тренеров мадридцев.
500 - Diego Pablo Simeone makes his 500th appearances for @atletienglish as manager in all competitions, (300 wins, 60,1%), the best winning percentage for an Atlético's manager ever. Cholo#AtleticoMadrid pic.twitter.com/aLbctABSNp— OptaJose (@OptaJose) December 30, 2020
Также стоит отметить, что с "Атлетико" Симеоне выиграл семь трофеев и дважды играл в фиинале Лиги Чемпионов.
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