И это точно не конец. Симеоне проводит 500-й матч в качестве тренера Атлетико

Не так давно Диего Симеоне отпраздновал девятую годовщину своего тренерства в "Атлетико". Сегодняшний матч против "Хетафе" также стал для аргентинца особенным.

"Эль-Чоло" проводит 500-й матч в качестве наставника "матрасников". Он успел добиться 300 побед, а это - рекордный показатель среди все тренеров мадридцев.

500 - Diego Pablo Simeone makes his 500th appearances for @atletienglish as manager in all competitions, (300 wins, 60,1%), the best winning percentage for an Atlético's manager ever. Cholo#AtleticoMadrid pic.twitter.com/aLbctABSNp