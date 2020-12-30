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Барселона не отпустит зимой Пуча, продлив контракт на два года

Испания
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Несмотря на отношение Кумана к нему

Барселона не отпустит зимой Пуча, продлив контракт на два года
UA-Футбол
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Долгое время ходят разговоры о том, что "Барселона" отправит в аренду Рики Пуча. Однако сегодня появилась другая информация.

Журналист Фабрицио Романо передает, что 21-летний полузащитник останется в команде зимой. Более того, будет задействована опция продления контракта до лета 2023-го года.

На Пуча в академии "Барселоны" возлагали большие надежды, но им недоволен Рональд Куман. В текущем сезоне Рики провел лишь 78 минут.

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Ранее на него претендовали "Милан" и "Арсенал".

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В статье: Барселона Рики Пуч
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