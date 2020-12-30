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Барселона не отпустит зимой Пуча, продлив контракт на два года
Несмотря на отношение Кумана к нему
Долгое время ходят разговоры о том, что "Барселона" отправит в аренду Рики Пуча. Однако сегодня появилась другая информация.
Журналист Фабрицио Романо передает, что 21-летний полузащитник останется в команде зимой. Более того, будет задействована опция продления контракта до лета 2023-го года.
Barcelona - at the moment - are not planning to loan out Riqui Puig in January. And his contract will be extended until June 2023 with clause set to be triggered. He’s not leaving as a free agent in Barça plans. ???????? #FCB #Barça @MatteMoretto— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2020
На Пуча в академии "Барселоны" возлагали большие надежды, но им недоволен Рональд Куман. В текущем сезоне Рики провел лишь 78 минут.
Ранее на него претендовали "Милан" и "Арсенал".
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