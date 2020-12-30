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Эльче - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Эльче - Реал: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Реал" поправил свое положение в Примере и теперь является полноценным претендентом на чемпионство. У мадридцев продолжается серия побед, а потому на поле "Эльче" "Реал" не собирается сбавлять обороты.
Матч 16-го тура Ла Лиги состоится 30-го декабря 2020-го года в 22:30. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания". Видеотрансляция - видеосервис MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
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