Эльче - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" поправил свое положение в Примере и теперь является полноценным претендентом на чемпионство. У мадридцев продолжается серия побед, а потому на поле "Эльче" "Реал" не собирается сбавлять обороты.

Матч 16-го тура Ла Лиги состоится 30-го декабря 2020-го года в 22:30. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания". Видеотрансляция - видеосервис MEGOGO. Смотрим.

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