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Разочаровало интервью. Кандидат в президенты Барселоны не видит Месси в команде

Испания
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Не спешит ли Бенедито?

Разочаровало интервью. Кандидат в президенты Барселоны не видит Месси в команде
Новина українською

Кандидат в президенты "Барселоны" Аусто Бенедито высказался о будущем форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.

У нас должен быть франчайзинговий игрок в связи с тем, как работает эта сфера. Иногда игрок с самой высокой зарплатой является самым дешевым вариантом. В команде должен быть такой игрок. Укорочение счетов заработной платы всегда будет иметь исключение - франчайзинговый игрок.

Месси - игрок, который провел в клубе более 20 лет. Он любит "Барселону". Я не вижу никого другого, похожего на него.

Я очень пессимистично настроен относительно будущего Месси в клубе. Мне бы хотелось, чтобы он сказал в недавнем интервью, что он будет рад остаться, но Лео не сказал. Посмотрим. Лучшим вариантом для него будет остаться, - цитирует его Corriere Granata.

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В статье: Лионель Месси Барселона Агусти Бенедито
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