Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Разочаровало интервью. Кандидат в президенты Барселоны не видит Месси в команде
Не спешит ли Бенедито?
Кандидат в президенты "Барселоны" Аусто Бенедито высказался о будущем форварда Лионеля Месси в каталонском клубе.
У нас должен быть франчайзинговий игрок в связи с тем, как работает эта сфера. Иногда игрок с самой высокой зарплатой является самым дешевым вариантом. В команде должен быть такой игрок. Укорочение счетов заработной платы всегда будет иметь исключение - франчайзинговый игрок.
Месси - игрок, который провел в клубе более 20 лет. Он любит "Барселону". Я не вижу никого другого, похожего на него.
Я очень пессимистично настроен относительно будущего Месси в клубе. Мне бы хотелось, чтобы он сказал в недавнем интервью, что он будет рад остаться, но Лео не сказал. Посмотрим. Лучшим вариантом для него будет остаться, - цитирует его Corriere Granata.
Популярное сейчас
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Шапаренко рассказал, как Суркис не отпустил его в аренду
- Игрок Мариуполя, права на которого принадлежат Шахтеру, проводит отпуск в оккупированном Крыму
- Три топ-клуба Серии А поспорят за экс-игрока Металлиста в январе
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Селезнев на Бали попробовал свои силы в серфинге - ВИДЕО