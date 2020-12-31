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Луис Суарес повторил рекорд Фалькао
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Уругвайский форвард "Атлетико" Луис Суарес забил гол в матче чемпионата Испании с "Хетафе" (1:0).
На счету уругвайца 8 мячей заключенных 11 первых играх за мадридцев в Ла Лиге - это повторение рекорда среди новичков "Атлетико" в 21-м веке.
В 2011 году так же результативно начал карьеру в клубе Радамель Фалькао, сообщает Opta.
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