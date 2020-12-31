Луис Суарес повторил рекорд Фалькао

Уругвайский форвард "Атлетико" Луис Суарес забил гол в матче чемпионата Испании с "Хетафе" (1:0).

На счету уругвайца 8 мячей заключенных 11 первых играх за мадридцев в Ла Лиге - это повторение рекорда среди новичков "Атлетико" в 21-м веке.

В 2011 году так же результативно начал карьеру в клубе Радамель Фалькао, сообщает Opta.