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Луис Суарес повторил рекорд Фалькао

Испания
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Луис Суарес повторил рекорд Фалькао
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Уругвайский форвард "Атлетико" Луис Суарес забил гол в матче чемпионата Испании с "Хетафе" (1:0).

На счету уругвайца 8 мячей заключенных 11 первых играх за мадридцев в Ла Лиге - это повторение рекорда среди новичков "Атлетико" в 21-м веке.

В 2011 году так же результативно начал карьеру в клубе Радамель Фалькао, сообщает Opta.

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В статье: Радамель Фалькао Луис Суарес Фалькао
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