Суарес обеспечивает лидерство. Атлетико - Хетафе 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Атлетико - Хетафе, которые встречались в 16-м туре испанской Ла Лиги. Судьбу встречи решил гол Луиса Суареса, который он забил еще в первом тайме. Для уругвайца это восьмой мяч за матрасников в 11-ти сыгранных матчах. Атлетико лидирует в чемпионате, оторвавшись от Реала на два очка. К тому же у команды Симеоне на два матча меньше.

Примера. 16-й тур

Атлетико - Хетафе 1:0

Гол: Суарес 20