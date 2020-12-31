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Суарес обеспечивает лидерство. Атлетико - Хетафе 1:0. Видео обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Атлетико - Хетафе, чемпионат Испании, 30 декабря 2020

Суарес обеспечивает лидерство. Атлетико - Хетафе 1:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Атлетико - Хетафе, которые встречались в 16-м туре испанской Ла Лиги. Судьбу встречи решил гол Луиса Суареса, который он забил еще в первом тайме. Для уругвайца это восьмой мяч за матрасников в 11-ти сыгранных матчах. Атлетико лидирует в чемпионате, оторвавшись от Реала на два очка. К тому же у команды Симеоне на два матча меньше.

Примера. 16-й тур
Атлетико - Хетафе 1:0
Гол: Суарес 20

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В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес "Хетафе"
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