По примеру Барселоны. Эльче - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Эльче - Реал, которые встречались в 16-м туре испанской Ла Лиги. Лука Модрич открыл счет в первом тайме, но удержать преимущество сливочные не смогли - Эльче отыгрался благодаря голу Фиделя. Как следствие, команда Зидана отпустила в отрыв Атлетико, который вчера победил Хетафе. К тому же у Реала на два сыгранных матча больше.

Примера. 16-й тур

Эльче - Реал 1:1

Голы: Фидель 52 пен. - Модрич 20