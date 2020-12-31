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По примеру Барселоны. Эльче - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Эльче - Реал, чемпионат Испании, 30 декабря 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Эльче - Реал, которые встречались в 16-м туре испанской Ла Лиги. Лука Модрич открыл счет в первом тайме, но удержать преимущество сливочные не смогли - Эльче отыгрался благодаря голу Фиделя. Как следствие, команда Зидана отпустила в отрыв Атлетико, который вчера победил Хетафе. К тому же у Реала на два сыгранных матча больше.
Примера. 16-й тур
Эльче - Реал 1:1
Голы: Фидель 52 пен. - Модрич 20
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