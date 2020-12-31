Куртуа видит вину арбитра в ничьи с Эльче

Голкипер мадридского "Реала" бельгиец Тибо Куртуа оценил работу арбитра Хорхе Фигероа Васкеса в матче 16-го тура Ла Лиги с "Эльче" (1:1).

Если ты свистишь после одного захвата в штрафной [судья назначил пенальти в ворота "Реала" после нарушения Карвахаля], ты должен снова свистнуть в аналогичной ситуации [падения Бензема в чужой штрафной].

"Реал" расстроен, у нас ускользнули из рук 2 очка. Рефери отнял у нас силы. Мы были больше озабочены спорами, чем своей непосредственной задачей, цитирует вратаря Marca.