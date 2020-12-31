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Куртуа видит вину арбитра в ничьи с Эльче
Не свистнул в случае с Каримом
Голкипер мадридского "Реала" бельгиец Тибо Куртуа оценил работу арбитра Хорхе Фигероа Васкеса в матче 16-го тура Ла Лиги с "Эльче" (1:1).
Если ты свистишь после одного захвата в штрафной [судья назначил пенальти в ворота "Реала" после нарушения Карвахаля], ты должен снова свистнуть в аналогичной ситуации [падения Бензема в чужой штрафной].
"Реал" расстроен, у нас ускользнули из рук 2 очка. Рефери отнял у нас силы. Мы были больше озабочены спорами, чем своей непосредственной задачей, цитирует вратаря Marca.
Читайте такжеПримера. 16-й тур. Эльче - Реал 1:1. Игра в поддавки
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Spokoyno (Киев)
31.12.2020 в 14:13
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