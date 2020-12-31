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Куртуа видит вину арбитра в ничьи с Эльче

Испания
(1 голосов)

Не свистнул в случае с Каримом

Куртуа видит вину арбитра в ничьи с Эльче
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Голкипер мадридского "Реала" бельгиец Тибо Куртуа оценил работу арбитра Хорхе Фигероа Васкеса в матче 16-го тура Ла Лиги с "Эльче" (1:1).

Если ты свистишь после одного захвата в штрафной [судья назначил пенальти в ворота "Реала" после нарушения Карвахаля], ты должен снова свистнуть в аналогичной ситуации [падения Бензема в чужой штрафной].

"Реал" расстроен, у нас ускользнули из рук 2 очка. Рефери отнял у нас силы. Мы были больше озабочены спорами, чем своей непосредственной задачей, цитирует вратаря Marca.

Читайте такжеПримера. 16-й тур. Эльче - Реал 1:1. Игра в поддавки
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В статье: Карим Бензема Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Эльче (Испания)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
31.12.2020 в 14:13
НІТ То все М... Він же у цьому матчі не грав
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