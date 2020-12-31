  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетик - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетик - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Атлетик - Реал Сосьедад: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Атлетик - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании. 16-й тур. Испания. Бильбао. "Сан-Мамес". 31.12.2020. 15:00. Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

Читайте такжеАтлетик - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Из всех разновидностей баскского дерби – это самое ожесточенное. "Атлетик" и "Реал Сосьедад" – непримиримые и принципиальные враги, поэтому матчи между ними жаркие независимо от турнирного положения. А когда обоим нужно выполнять важные турнирные задачи – и подавно. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Чемпионат Испании
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...