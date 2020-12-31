Атлетик - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Чемпионат Испании. 16-й тур. Испания. Бильбао. "Сан-Мамес". 31.12.2020. 15:00. Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес

Из всех разновидностей баскского дерби – это самое ожесточенное. "Атлетик" и "Реал Сосьедад" – непримиримые и принципиальные враги, поэтому матчи между ними жаркие независимо от турнирного положения. А когда обоим нужно выполнять важные турнирные задачи – и подавно. Смотрим.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.