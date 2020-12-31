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Атлетик - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Атлетик - Реал Сосьедад: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 31.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Чемпионат Испании. 16-й тур. Испания. Бильбао. "Сан-Мамес". 31.12.2020. 15:00. Арбитр в поле - Хосе Санчес Мартинес
Из всех разновидностей баскского дерби – это самое ожесточенное. "Атлетик" и "Реал Сосьедад" – непримиримые и принципиальные враги, поэтому матчи между ними жаркие независимо от турнирного положения. А когда обоим нужно выполнять важные турнирные задачи – и подавно. Смотрим.
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