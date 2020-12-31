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34-летний Рауль Гарсия провел свой 500-й матч в Ла Лиге

Испания
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Достойная цифра

34-летний Рауль Гарсия провел свой 500-й матч в Ла Лиге
UA-Футбол
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Испанский чемпионат проводит матчи даже в последней день 2020-го года. В рамках 16-го тура играется баскское дерби, в котором "Реал Сосьедад" встречается в "Атлетиком".

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На 73-й минуте в составе "Атлетика" вышел Рауль Гарсия и сегодняшний день для него стал особенным. Полузащитник провел свой 500-й матч в рамка Ла Лиги.

Наибольшую популярность Гарсия получил в составе "Атлетико" Мадрид, вместе с которым по разу брал чемпионат и кубок Испании.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Рауль Гарсия
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