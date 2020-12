34-летний Рауль Гарсия провел свой 500-й матч в Ла Лиге

Испанский чемпионат проводит матчи даже в последней день 2020-го года. В рамках 16-го тура играется баскское дерби, в котором "Реал Сосьедад" встречается в "Атлетиком".

На 73-й минуте в составе "Атлетика" вышел Рауль Гарсия и сегодняшний день для него стал особенным. Полузащитник провел свой 500-й матч в рамка Ла Лиги.

✨ 5⃣0⃣0⃣ ???????????????????? ✨



???? 101 for @caosasuna_en.

???? 216 for @atletienglish.

???? 183 for @Athletic_en.



???? Congratulations, Raul Garcia! ????#KickOut2020 | #AthleticRealSociedad pic.twitter.com/FPieYSPN1B