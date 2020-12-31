Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
34-летний Рауль Гарсия провел свой 500-й матч в Ла Лиге
Достойная цифра
Испанский чемпионат проводит матчи даже в последней день 2020-го года. В рамках 16-го тура играется баскское дерби, в котором "Реал Сосьедад" встречается в "Атлетиком".
На 73-й минуте в составе "Атлетика" вышел Рауль Гарсия и сегодняшний день для него стал особенным. Полузащитник провел свой 500-й матч в рамка Ла Лиги.
✨ 5⃣0⃣0⃣ ???????????????????? ✨— LaLiga English (@LaLigaEN) December 31, 2020
???? 101 for @caosasuna_en.
???? 216 for @atletienglish.
???? 183 for @Athletic_en.
???? Congratulations, Raul Garcia! ????#KickOut2020 | #AthleticRealSociedad pic.twitter.com/FPieYSPN1B
Наибольшую популярность Гарсия получил в составе "Атлетико" Мадрид, вместе с которым по разу брал чемпионат и кубок Испании.
Популярное сейчас
- У Зидана и Флорентино нет единой концепции относительно трансферов. Это приводит к конфликтам
- Ливерпуль лидер, МЮ дышит в спину. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Михайличенко решил судьбу Шапаренко в Динамо за три дня
- Месси: Барселона находится в ужасном состоянии, денег нет, вернуться на прежний уровень будет очень сложно
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО