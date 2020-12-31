Примера. 16-й тур. Реал Сосьедад сильнее в баскском дерби. Команда Иманоля прервала серию неудач

"Реал Сосьедад" не выиграл ни одного из последних девяти поединков (во всех турнирах). "Атлетик" не может связать воедино хотя бы две победы подряд в этом сезоне. Хуже фона для заядлого баскского дерби было не найти.

Обе команды – на спаде, поэтому логично, что матч между ними не получился ярким. Но лучше себя проявил "Реал Сосьедад". Главное достижение – это гол Кристиана Португеса, организованный уже на пятой минуте после перехвата в центре поля. Микель Оярсабаль передачей нашел в свободной зоне Порту, а тому несложно было переиграть Унай Симона.

"Реал Сосьедад" на протяжении целого матча выглядел сильнее – словно был на шаг впереди. "Атлетик" больше владел мячом, но это (отдать мяч сопернику) было частью хитрой стратегии Иманоля. В конце концов, баски из Бильбао ни разу так и не пробили по рамке ворот, создав самый опасный свой момент из офсайда. А у "Реал Сосьедада", кроме гола, были попадание Исака в перекладину, мощный и хитрый удар Оярсабаля (сейв Симона), перспективное, но безрезультатное добивание от Субельдия. На победу гости точно наработали.

Максимум, за что может бороться "Реал Сосьедад" в этом сезоне в чемпионате – третье место. И в этой борьбе еще не все потеряно.

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 0:1

Гол: Кристиан Португес 5

"Атлетик": Унай Симон, Алехандро Беренгер (Унаи Лопес 56), Микель Весга, Юри Берчиче, Икер Муньяин, Андер Капа, Иньиго Мартинес, Унаи Венседор (Ойхан Санчет 56), Асьер Вильялибре (Кенан Кодро 85), Унай Нуньес, Иньяки Уильямс (Хон Моркильо 56)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес (Андер Барренечеа 74), Микель Мерино, Александер Исак (Виллиан Жозе 85), Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Андони Эспиноса (Модибо Санья 68), Микель Оярсабаль (Мартин Кастельянос 68), Андер Гевара (Мартин Субименди 46), Игор Субельдия, Хон Альдалур

Предупреждения: Унаи Венседор 23, Юри Берчиче 55, Унай Нуньес 62, Иньиго Мартинес 81, Андер Капа 84 - Андер Гевара 8, Андер Барренечеа 21, Микель Мерино 39, Игор Субельдия 67