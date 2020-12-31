Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Барселона согласовала летний трансфер защитника Ман Сити
Воспитанник "Ла-Масии"
Выпускник "Ла-Масии" Эрик Гарсия летом вернется в "Барселону". Об этом передает журналист Фабрицио Романо.
По его данным, защитник согласовал контракт с каталонцами, а его сделка с "Ман Сити" истекает летом 2021-го. Значит, Рональд Куман получит его бесплатно.
Barcelona have a total agreement with Eric Garcia to sign him in 2021. He’ll be a Barça player. ????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2020
Eric is expected to join as a free agent next summer. Barça can try to anticipate the deal in January but they need to negotiate with #MCFC.
???? Details: https://t.co/LM0VBxrEcL
Каталонцы хотели бы видеть его в команде уже зимой, но "Ман Сити" затребует отступные. Потому, вероятно, им придется ждать лета.
В текущем сезоне Гарсия отыграл семь матча за команду Гвардиолы.
Популярное сейчас
- Все, что показали русские. Как Бессонов немецкого фотографа прославил
- Ливерпуль лидер, МЮ дышит в спину. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Зимняя рыбалка. Над Миколенко и еще двумя динамовцами пошутили опытные рыбаки
- “Месси останется в Барселоне до 2023 года, а потом переедет жить в Майами”
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО