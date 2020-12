СМИ: Барселона согласовала летний трансфер защитника Ман Сити

Выпускник "Ла-Масии" Эрик Гарсия летом вернется в "Барселону". Об этом передает журналист Фабрицио Романо.

По его данным, защитник согласовал контракт с каталонцами, а его сделка с "Ман Сити" истекает летом 2021-го. Значит, Рональд Куман получит его бесплатно.

Barcelona have a total agreement with Eric Garcia to sign him in 2021. He’ll be a Barça player. ????????



Eric is expected to join as a free agent next summer. Barça can try to anticipate the deal in January but they need to negotiate with #MCFC.



