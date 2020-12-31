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СМИ: Барселона согласовала летний трансфер защитника Ман Сити

Испания
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Воспитанник "Ла-Масии"

СМИ: Барселона согласовала летний трансфер защитника Ман Сити
UA-Футбол
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Выпускник "Ла-Масии" Эрик Гарсия летом вернется в "Барселону". Об этом передает журналист Фабрицио Романо.

По его данным, защитник согласовал контракт с каталонцами, а его сделка с "Ман Сити" истекает летом 2021-го. Значит, Рональд Куман получит его бесплатно.

Каталонцы хотели бы видеть его в команде уже зимой, но "Ман Сити" затребует отступные. Потому, вероятно, им придется ждать лета.

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В текущем сезоне Гарсия отыграл семь матча за команду Гвардиолы.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Эрик Гарсия
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