Реал - Сельта. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Новый календарный год "Реал" откроет для себя матчем против непростого соперника: "Сельта" с приходом нового тренера набрала хорошую форму и уже демонстрирует результаты, присущие коллективу из топ-10 турнирной таблицы.

Матч состоится в Мадриде 02.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.

Онлайн видеотрансляция - на платформе MEGOGO.

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