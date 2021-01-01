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Реал - Сельта. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Сельта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.01.2021 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Новый календарный год "Реал" откроет для себя матчем против непростого соперника: "Сельта" с приходом нового тренера набрала хорошую форму и уже демонстрирует результаты, присущие коллективу из топ-10 турнирной таблицы.
Матч состоится в Мадриде 02.01.2021 в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>.
Онлайн видеотрансляция - на платформе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Реал" - "Сельта"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
- Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
- Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
- Польша - nc + GO, Canal + Sport Online, Canal + Sport 2 Poland, nSport +;
- Испания - Movistar Laliga 1, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus
Смотреть матч онлайн
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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