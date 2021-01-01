  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тухель может возглавить Барселону - СМИ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель может возглавить Барселону - СМИ

Испания
(1 голосов)

Такой вариант видит один из кандидатов на пост президента

Тухель может возглавить Барселону - СМИ
Новина українською

До недавнего времени наставник ПСЖ немец Томас Тухель является лучшим вариантом на пост главного тренера "Барселоны", считает один из кандидатов на пост президента каталонского испанского клуба, сообщает Bild.

Тухель покинул чемпионат Лиги 1 накануне 25 декабря, его будущее уже связывают с несколькими ведущими клубами Европы, в частности "Арсеналом" и "Челси".

Однако он также является первым номером для неназванного кандидата от "Барсы" на замену Рональда Кумана.

Выборы президента "Барселоны" состоится до конца января.

Читайте такжеПСЖ объявил об отставке Томаса Тухеля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Томас Тухель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
01.01.2021 в 13:41
Лапорта - наш Президент! Клопп - наш Тренер! Да здравствует Барселона! Барсв понад усе! Ура товарищи!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
01.01.2021 в 13:33
Боже упаси, только не Тухеля. Бо будет Барсе тухес, притом полная.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...