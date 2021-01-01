Тухель может возглавить Барселону - СМИ

До недавнего времени наставник ПСЖ немец Томас Тухель является лучшим вариантом на пост главного тренера "Барселоны", считает один из кандидатов на пост президента каталонского испанского клуба, сообщает Bild.

Тухель покинул чемпионат Лиги 1 накануне 25 декабря, его будущее уже связывают с несколькими ведущими клубами Европы, в частности "Арсеналом" и "Челси".

Однако он также является первым номером для неназванного кандидата от "Барсы" на замену Рональда Кумана.

Выборы президента "Барселоны" состоится до конца января.