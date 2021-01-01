Стало известно, во сколько Реалу обойдется трансфер хавбека РБ Лейпциг

По информации мадридского "Реала" подписание француза Кристофера Нкунку обойдется клубу в 30 миллионов евро.

"Бланкос", сообщает Le 10 Sport, продолжает интересоваться возможностью трансфера 23-летнего полузащитником, который производит хорошее впечатление своей игрой после перехода из ПСЖ в "РБ Лейпциг".