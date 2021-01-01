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Стало известно, во сколько Реалу обойдется трансфер хавбека РБ Лейпциг

Испания
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Стало известно, во сколько Реалу обойдется трансфер хавбека РБ Лейпциг
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По информации мадридского "Реала" подписание француза Кристофера Нкунку обойдется клубу в 30 миллионов евро.

"Бланкос", сообщает Le 10 Sport, продолжает интересоваться возможностью трансфера 23-летнего полузащитником, который производит хорошее впечатление своей игрой после перехода из ПСЖ в "РБ Лейпциг".

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В статье: Реал (Мадрид) РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Кристофер Нкунку
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