Зинедин Зидан: В этом сезоне за титул в Испании будут бороться не только Атлетико и Реал

Главный тренер мадридского "Реала" поделился мыслями на счет чемпионской гонки в Ла Лиге:

" "Атлетико" сейчас на первом месте и имеют преимущество перед преследователями, но это все на данный момент. За титул будем бороться не только мы с ними. Многие команды могут выиграть чемпионат.

Я получаю удовольствие от своей работы, хотя и порой она истощает меня. Я не знаю каким будет мое будущее здесь, поэтому я просто наслаждаюсь каждым моментом. Хочу, чтобы в этом году у нас не было травм и мы выиграли титулы. Также надеюсь, что 2021-й будет годом Эдена Азара и он сможет показать свои лучшие качества", - сказал Зидан.