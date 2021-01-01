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Зинедин Зидан: В этом сезоне за титул в Испании будут бороться не только Атлетико и Реал
Французский наставник ожидает конкурентной борьбы
Главный тренер мадридского "Реала" поделился мыслями на счет чемпионской гонки в Ла Лиге:
" "Атлетико" сейчас на первом месте и имеют преимущество перед преследователями, но это все на данный момент. За титул будем бороться не только мы с ними. Многие команды могут выиграть чемпионат.
Я получаю удовольствие от своей работы, хотя и порой она истощает меня. Я не знаю каким будет мое будущее здесь, поэтому я просто наслаждаюсь каждым моментом. Хочу, чтобы в этом году у нас не было травм и мы выиграли титулы. Также надеюсь, что 2021-й будет годом Эдена Азара и он сможет показать свои лучшие качества", - сказал Зидан.
Сейчас "Реал" идет вторым в Ла Лиге, уступая первому "Атлетико" два очка. Однако у подопечных Диего Симеоне еще два матча в запасе. На третьем месте "Реал Сосьедад", который отстает от "матрасников" на шесть зачетных пунктов и имеет на еще одну проведенную встречу больше, чем "Сливочные".
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